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Седов Семен Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Седов Семен Семенович
Фамилия
Седов
Имя
Семен
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Крутая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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