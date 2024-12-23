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Смыслов Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смыслов Михаил Иванович
Фамилия
Смыслов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Кривцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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