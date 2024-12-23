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Стогов Михаил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стогов Михаил Петрович
Фамилия
Стогов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 68.

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