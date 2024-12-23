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Смирнов Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Павел Иванович
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Козлово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 67.

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