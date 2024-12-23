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Сергеев Севастьян

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Севастьян
Фамилия
Сергеев
Имя
Севастьян
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость, Шаблово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1833
08.07.1907 ст.
Шаблово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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