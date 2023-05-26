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Строганов Степан Панкратович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Строганов Степан Панкратович
Фамилия
Строганов
Имя
Степан
Отчество
Панкратович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Никулино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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