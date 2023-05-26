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Стародубцев Иван Савватеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стародубцев Иван Савватеевич
Фамилия
Стародубцев
Имя
Иван
Отчество
Савватеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Котельнический уезд, Красовская волость, Махненково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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