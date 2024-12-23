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Смирнов Иван Сидорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Сидорович
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Сидорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Малышкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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