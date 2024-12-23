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Смирнов Павел Мартынович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Павел Мартынович
Фамилия
Смирнов
Имя
Павел
Отчество
Мартынович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Максино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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