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Сулоев Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сулоев Василий Васильевич
Фамилия
Сулоев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Каменка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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