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Смирнов Константин Фролович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Константин Фролович
Фамилия
Смирнов
Имя
Константин
Отчество
Фролович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Ивановский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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