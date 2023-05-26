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Сенников Терентий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сенников Терентий Егорович
Фамилия
Сенников
Имя
Терентий
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Сенниковская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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