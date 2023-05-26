Сеткин Савелий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеткин Савелий Григорьевич

Сеткин Савелий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сеткин Савелий Григорьевич
Фамилия
Сеткин
Имя
Савелий
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.