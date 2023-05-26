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Смирнов Егор Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Егор Григорьевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Егор
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, М. Красногорье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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