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Смирнов Федор Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Федор Ефимович
Фамилия
Смирнов
Имя
Федор
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Лобачиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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