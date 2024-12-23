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Смирнов Михаил Евграфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Михаил Евграфович
Фамилия
Смирнов
Имя
Михаил
Отчество
Евграфович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, Меледино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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