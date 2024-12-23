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Смирнов Ефим Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Ефим Матвеевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Ефим
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Никитская волость, Федотово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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