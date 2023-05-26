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Смирнов Василий Артемьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Василий Артемьевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Артемьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Железново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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