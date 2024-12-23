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Синицин Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Синицин Михаил Григорьевич
Фамилия
Синицин
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Давыдово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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