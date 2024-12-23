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Смирнов Иван Никонорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Никонорович
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Никонорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Запрудново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 62.

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