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Смирнов Иван Евстафьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Евстафьевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Евстафьевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 61.

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