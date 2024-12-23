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Соколов Егор Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Егор Демидович
Фамилия
Соколов
Имя
Егор
Отчество
Демидович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Федорково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 61.

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