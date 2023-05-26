Самойлов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Матвей

Самойлов Матвей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самойлов Матвей
Фамилия
Самойлов
Имя
Матвей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Чухломский уезд, Левитово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 61.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.