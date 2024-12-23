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Сысоев Андрей Сысоевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сысоев Андрей Сысоевич
Фамилия
Сысоев
Имя
Андрей
Отчество
Сысоевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Воробьиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 61.

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