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Смирнов Андрей Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Андрей Сергеевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Андрей
Отчество
Сергеевич
Сословие
купечество
Адрес
Нижний Новгород
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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