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Соколов Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Иван Григорьевич
Фамилия
Соколов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Красавцево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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