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Светков Василий Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Светков Василий Гаврилович
Фамилия
Светков
Имя
Василий
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость, Глинново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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