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Степанов Андрей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Андрей
Фамилия
Степанов
Имя
Андрей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Мулинская
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

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