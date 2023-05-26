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Смирнов Илларион Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Илларион Дмитриевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Илларион
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Высокое
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

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