Сироткин Савелий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСироткин Савелий Григорьевич

Сироткин Савелий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сироткин Савелий Григорьевич
Фамилия
Сироткин
Имя
Савелий
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Абабково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.