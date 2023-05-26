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Сулуенко Иван Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сулуенко Иван Матвеевич
Фамилия
Сулуенко
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Каменная
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

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