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Румянцев Иоанн Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Румянцев Иоанн Михайлович
Фамилия
Румянцев
Имя
Иоанн
Отчество
Михайлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц. земля в Вожеровская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Вожерово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

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