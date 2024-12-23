Румянцев Иоанн Михайлович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Румянцев Иоанн Михайлович
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Иоанн
- Отчество
- Михайлович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Николаевской ц. земля в Вожеровская волость Кологривского у. Костромской губ.
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Вожерово
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.
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