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Рыжев Григорий Никандрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыжев Григорий Никандрович
Фамилия
Рыжев
Имя
Григорий
Отчество
Никандрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

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