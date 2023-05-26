Розов Иван Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозов Иван Лукич

Розов Иван Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Розов Иван Лукич
Фамилия
Розов
Имя
Иван
Отчество
Лукич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Ширская волость, Фролово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.