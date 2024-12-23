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Русов Ермолай Ерофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Русов Ермолай Ерофеевич
Фамилия
Русов
Имя
Ермолай
Отчество
Ерофеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Копьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

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