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Панов Григорий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Панов Григорий Николаевич
Фамилия
Панов
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник, Николаевской ц. земля в Николо-Межевская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Межевская волость, Верхнемежское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 57.

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