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Померанцев Василий Авксентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Померанцев Василий Авксентьевич
Фамилия
Померанцев
Имя
Василий
Отчество
Авксентьевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник, Онуфриевской ц. земля в Ануфриевская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Онуфриевкое
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 57.

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