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Понизовский Павел Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Понизовский Павел Яковлевич
Фамилия
Понизовский
Имя
Павел
Отчество
Яковлевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник, Рождество-Богородицкой ц. земля в Матвеевской во.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, Матвеево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 57.

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