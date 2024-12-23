Пименов Маркел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименов Маркел

Пименов Маркел

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пименов Маркел
Фамилия
Пименов
Имя
Маркел
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Головино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 56.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1840 ст.
Неизвестно
Головино, Кологривский уезд, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.