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Потапов Феофан

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потапов Феофан
Фамилия
Потапов
Имя
Феофан
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 56.

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