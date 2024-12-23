Полубелов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолубелов Андрей Андреевич

Полубелов Андрей Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полубелов Андрей Андреевич
Фамилия
Полубелов
Имя
Андрей
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Пасьма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 55.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.