Пономарев Лавр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Лавр Андреевич

Пономарев Лавр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пономарев Лавр Андреевич
Фамилия
Пономарев
Имя
Лавр
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, Шартаново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 55.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.