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Платонов Лев Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Платонов Лев Григорьевич
Фамилия
Платонов
Имя
Лев
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Чухлома
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 55.

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