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Пирогов Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пирогов Василий Иванович
Фамилия
Пирогов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 54.

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