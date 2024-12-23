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Праводелов Василий Арсентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Праводелов Василий Арсентьевич
Фамилия
Праводелов
Имя
Василий
Отчество
Арсентьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Филино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 54.

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