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Прямилов Семен Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прямилов Семен Федотович
Фамилия
Прямилов
Имя
Семен
Отчество
Федотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Чежма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 54.

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