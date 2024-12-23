Петров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Михаил

Петров Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петров Михаил
Фамилия
Петров
Имя
Михаил
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Уханово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 54.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
После 1906 ст.
д.Голяково

Мы используем куки для улучшения работы сайта.