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Пяткин Вячеслав Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пяткин Вячеслав Федорович
Фамилия
Пяткин
Имя
Вячеслав
Отчество
Федорович
Занятие
коллежский регистратор
Адрес
Костромская губерния
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 53.

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