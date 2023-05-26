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Праводелов Емельян Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Праводелов Емельян Степанович
Фамилия
Праводелов
Имя
Емельян
Отчество
Степанович
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 53.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1855 ст.
После 1894 ст.
Жуково, Кологривский уезд, Костромская область

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