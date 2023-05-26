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Наумов Петр Авдеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Наумов Петр Авдеевич
Фамилия
Наумов
Имя
Петр
Отчество
Авдеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Б. Горка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

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